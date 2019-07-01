Многотысячные протесты в Гонконге: полиция применила силу

Новости мира: Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и дубинки против участников протестной акции в годовщину присоединения города к Китаю.

В Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновение с демонстрантами, пытавшимися занять улицы в правительственном квартале.

Утром 1 июля полиция применила слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, пытавшихся помешать традиционной в этой день церемонии поднятия флагов. Есть раненые.

В итоге церемония поднятия флагов под звуки гимна прошла без присутствия публики, что было объяснено "плохой погодой".

Глава правительства Кэрри Лам и приглашенные гости наблюдали за церемонией по трансляции из расположенного поблизости конгресс-центра.

Оппозиция уже заявила, что готовит в годовщину присоединения к Китаю масштабный протестный марш.

Как известно, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Однако уже 17 июня демонстранты разблокировали главные дороги в регионе после того, как депутаты отказались вносить законопроект на голосование в зал.