Протестующие захватили парламент Гонконга

Демонстранты в Гонконге после сегодняшней акции протеста захватили здание парламента, передаёт euronews.
Сообщается, что полиция применила перцовые баллончики, чтобы разогнать акцию протеста перед церемонией поднятия флага в городе, в то время как демонстранты ответили поднятием гонконгского флага и черного флага.
Несколько демонстрантов разбили окна и пытались штурмовать здание Законодательного совета.
Одному протестующему удалось в конце концов прорваться, он ползет через разбитое стекло. Позже здание удалось занять множеству активистов.
#antiELAB protesters smashing the glass door of #Hongkong legislature #extraditionbill #july1march @SCMPNews @phila_siu pic.twitter.com/LAJqrxzifL
— Jeffie Lam (@jeffielam) 1 июля 2019 г.
Напомним, утром были замечены стычки в районе Гонконгского центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию Китая. Стражи порядка оттеснили с прилегающих к выставочному центру улиц протестующих, используя резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом. Не менее 13 полицейских при этом получили ранения. Сообщают, что демонстраты бросали в них бутылками с некой опасной жидкостью, предположительно кислотой для очистки труб.
В итоге церемония поднятия флагов под звуки гимна прошла без присутствия публики, что было объяснено “плохой погодой”. Глава правительства Кэрри Лам и приглашенные гости наблюдали за церемонией по трансляции из расположенного поблизости конгресс-центра. Оппозиция уже заявила, что готовит в годовщину присоединения к Китаю масштабный протестный марш.