Протестующие захватили парламент Гонконга

Новости мира: Участники акций протеста в Гонконге после штурма парламента вошли в зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг.

Демонстранты в Гонконге после сегодняшней акции протеста захватили здание парламента, передаёт euronews.

Сообщается, что полиция применила перцовые баллончики, чтобы разогнать акцию протеста перед церемонией поднятия флага в городе, в то время как демонстранты ответили поднятием гонконгского флага и черного флага.

Несколько демонстрантов разбили окна и пытались штурмовать здание Законодательного совета.

Одному протестующему удалось в конце концов прорваться, он ползет через разбитое стекло. Позже здание удалось занять множеству активистов.

Напомним, утром были замечены стычки в районе Гонконгского центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию Китая. Стражи порядка оттеснили с прилегающих к выставочному центру улиц протестующих, используя резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом. Не менее 13 полицейских при этом получили ранения. Сообщают, что демонстраты бросали в них бутылками с некой опасной жидкостью, предположительно кислотой для очистки труб.

В итоге церемония поднятия флагов под звуки гимна прошла без присутствия публики, что было объяснено “плохой погодой”. Глава правительства Кэрри Лам и приглашенные гости наблюдали за церемонией по трансляции из расположенного поблизости конгресс-центра. Оппозиция уже заявила, что готовит в годовщину присоединения к Китаю масштабный протестный марш.