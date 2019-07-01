Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
В Гонконге полиция начала разгон протестующих и освободила парламент
В Гонконге полиция начала разгон протестующих и освободила парламент
Наоми Осака сенсационно проиграла на старте Уимблдона 2019
Наоми Осака сенсационно проиграла на старте Уимблдона 2019
Ирина Шейк приняла участие в гей-параде: реакция фанатов
Ирина Шейк приняла участие в гей-параде: реакция фанатов

Теракт в Кабуле: количество жертв выросло до 30 человек

Теракт в Кабуле: количество жертв выросло до 30 человек
20:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Число жертв в следствии теракта в Кабуле превысило 30 человек.

По меньшей мере, 34 человека стали жертвами теракта в понедельник в Кабуле, сообщает издающееся в ОАЭ СМИ The National со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее телеканал "Аль-Джазира", со ссылкой на данные полиции, сообщил о не менее 10 жертвах взрыва. Также более 100 человек получили ранения, включая 26 детей, женщин и игроков национальной футбольной сборной.

По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (7:25 мск).

В свою очередь The National отмечал, что в этом районе взорвался заминированный микроавтобус, а целью теракта стала логистическая база афганской армии. После этого боевики совершили атаку на этот комплекс.

В ходе контртеррористической операции были ликвидированы пять террористов. В МВД Афганистана отметили, что еще один талиб был взят в плен, а из здания спасли 200 человек.

В Афганистане талибы атаковали блокпост

Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Издание отмечает, что теракт в Кабуле произошел спустя два дня после того, как "Талибан" и США начали новый раунд переговоров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, Афганистан, Жертвы, Взрывы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
02 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
03 Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
04 Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
05 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу
Саммит о новом руководстве ЕС приостановил работу
Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек
Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь