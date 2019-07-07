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Протестующие в Гонконге вернулись на улицы

Протестующие в Гонконге вернулись на улицы
21:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Гонконге многотысячный митинг пытался привлечь внимание туристов из Китая.

Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Гонконга - впервые после штурма парламента 1 июля. На этот раз они пытались привлечь внимание туристов из Китая.

Об этом сообщает ВВС.

"Протестующие прошли маршем в районе, популярном среди туристов из Китая, пытаясь таким образом выразить своё беспокойство относительно спорного законопроекта об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстранты прошли по улицам в направлении к железнодорожному вокзалу "Западного Коулуна". Эта железнодорожная станция соединяет Гонконг с высокоскоростной железнодорожной сетью материкового Китая.

Для того, чтобы привлечь внимание туристов из материка, демонстранты вместо кантонского языка, который используют в Гонконге, скандировали на мандаринском. Баннеры также были написаны на упрощенном китайском языке - который используют в Китае - вместо традиционных символов. В одном месте протестующие даже пели китайский национальный гимн, чтобы привлечь внимание туристов.

Гонконг, бывшая британская колония, является частью Китая, но существует по принципу "одна страна, две системы", что гарантирует ему определенный уровень автономии. Он имеет собственную судебную систему и отдельную от материкового Китая правовую систему.

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В Гонконге есть права и свободы, невиданные для материкового Китая - в частности, свобода слова и право на протест. В то же время на материке блокируют даже заметки о протестах в Гонконге в соцсетях, поэтому демонстранты надеются, что туристы донесут информацию о протестах в Китай.

Организаторы протеста утверждают, что в шествии приняли участие 230 тыс. человек, в то же время по данным полиции максимальное количество протестующих составило 56 тысяч.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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