У побережья Индонезии произошло землетрясение - ожидается цунами

Новости мира: Около берегов Индонезии зафиксированы подземные толчки силой 6,9 балла.

В это воскресенье в Молуккском море вблизи индонезийского города Тернате произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«В воскресенье в Молуккском море были зафиксированы подземные толчки силой 6,9 балла. Землетрясение произошло на глубине 24 километра. Это вызвало панику в индонезийском городе Тернате, который находится неподалеку - индонезийские власти объявили предупреждение о цунами», - говорится в сообщении.

Никакой информации о пострадавших и материальных убытках пока нет. Местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность.

Как известно, Индонезия является одной из наиболее уязвимых для землетрясений и цунами стран мира, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском Огненном Кольце, где сходятся тектонические плиты. Поэтому на островах Индонезии регулярно происходят стихийные бедствия, которые сопровождаются масштабными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.