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В Калифорнии зафиксировали сильнейшее за много лет землетрясение

В Калифорнии зафиксировали сильнейшее за много лет землетрясение
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Калифорнии произошло мощное землетрясение.

В четверг, 4 июля, в штате Калифорния, США произошло самое мощное за много лет землетрясение в 6,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает New York Times.

"Землетрясение мощностью в 6,4 балла произошло в отдаленном районе южной Калифорнии в четверг днем, и стало самым мощным за много лет в этом регионе согласно сообщениям СМИ и официальным геологическим исследованиям", - сообщает издание.

Эпицентр землетрясения находился в необитаемой местности в 20 милях от Индиан Уэллс, Калифорнии, и достиг Лос-Анджелеса около часа дня. Сообщений о возможных жертвах пока не поступало.

В Тбилиси произошло небольшое землетресение

Издание также цитирует геофизика Поля Карузо,который уверен, что последствия могли бы быть хуже, если бы эпицентр находился ближе к плотно заселенным районам Лос-Анджелеса.

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США, Калифорния, Землетрясение, Магнитуда.
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