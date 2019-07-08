В Таджикистане 13 заключенных умерли от отравления

Новости мира: В результате отравления во время этапирования в Таджикистане умерли 13 заключенных.

13 заключенных умерли в воскресенье в Таджикистане в результате отравления во время этапирования из северного региона страны в колонии, которые расположены в Душанбе и на юге страны. Об этом заявил Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В результате проведенных реанимационных работ медицинским работникам удалось спасти жизнь только трех отравившихся заключенных. К сожалению, несмотря на принятые неотложные медицинские меры, жизнь 13 заключенных спасти не удалось”, — говорится в сообщении.

ГУИУН сообщил, что отравление заключенных произошло при этапировании на трех автомашинах 128 заключенных (120 мужчин и восьми женщин) из исправительных учреждений в городах Истаравшан и Худжанд на севере страны для продолжения отбытия наказания в колонии городов Душанбе, Нурек и Яван. “Колонна в сопровождении охраны выехала в 12:45 местного времени (10:45 Киев) из Худжанда и в 18:20 местного времени (16:20 Киев) прибыла в Душанбе.

Согласно утвержденным нормам, при следовании колонна останавливалась шесть раз”, — говорится в сообщении. 115 заключенных без каких-либо жалоб были размещены по прибытию в Душанбе в исправительном учреждении.

Отмечается, что на второй части пути в районе селения Майхура Варзобского района (при подъезде к Душанбе) один из заключенных разделил между 16 заключенными, находившиеся вместе с ним в машине для этапирования, три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. “Через полчаса после употребления все 16 заключенных, употребивших данный хлеб, почувствовали себя плохо, по прибытию в Душанбе в 18:20 их состояние ухудшилось, они уже были в бессознательном состоянии. В 18:25 на место прибыли специальные бригады скорой помощи для оказания медицинской помощи”, — подчеркивается в сообщении.