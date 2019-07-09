Правительство Афганистана и "Талибан" договорились о снижении уровня насилия

Новости мира: Власти Афганистана и "Талибан" договорились о снижении уровня насилия в стране.

На конференции в Катаре стороны пообещали прекратить нападения на религиозные и образовательные центры, а также освободить раненых пленных.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Участники межафганской конференции в Дохе, организованной Катаром и Германией, приняли в воскресенье, 8 июля, совместное заявление, целью которого является сокращение насилия в стране, в которой не затихает гражданская война", - говорится в сообщении.

Отмечается, что талибы и представители афганского правительства, а также региональные лидеры согласились прекратить нападения на образовательные и религиозные центры, некоммерческие и публичные организации. Кроме того, провозглашена цель свести к нулю жертвы среди мирного населения и освободить пожилых и раненых пленных.

Стороны также договорились защищать права женщин - правда, "в рамках исламских ценностей".

Спецпредставитель правительства ФРГ в Афганистане и Пакистане Маркус Потцель заявил, что переговоры между сторонами будут продолжены. Возможно, они пройдут в Узбекистане или даже в самой Германии.

Напомним, что с целью поддержания внутриафганского диалога и проведения вышеупомянутой конференции в столице Катара были приостановлены переговоры между США и "Талибаном".