Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Данилюк: Не буду врать, я заинтересован в должности премьера
Данилюк: Не буду врать, я заинтересован в должности премьера
Правительство Мальты позволило сойти на берег мигрантам
Правительство Мальты позволило сойти на берег мигрантам
Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки-2019
Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки-2019
Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться
Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться

В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших

В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На юго-востоке Афганистана талибы взорвали машину, погибло 6 человек.

Шесть человек погибли, 96 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Газни на юго-востоке Афганистана.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти..

"Взрыв прогремел в 8:30 утра по местному времени рядом с отделом безопасности полиции", - сказал представитель правительства провинции Газни Ареф Нури, добавив, что погибли два сотрудника безопасности и четверо мирных жителей.

По его словам, 87 гражданских и девять сотрудников службы безопасности были ранены, некоторые находятся в критическом состоянии.

На западе Афганистана боевики атаковали КПП, погибло 19 человек

Сообщается, что ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Взрыв, Боевики, Мина, Машина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)
02 Гороскоп на завтра, 8 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Ивана Купала 2019: табу и запреты наших предков
04 Гройсман: Реванш уже не просто "царапается в дверь", он уже заходит в квартиры украинцев
05 Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Активисты проведут протест под зданием NewsOne
Активисты проведут протест под зданием NewsOne
В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших
В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших
Рейтинг Трампа в США достиг рекордного уровня
Рейтинг Трампа в США достиг рекордного уровня
Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем
Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь