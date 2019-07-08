В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших

Новости мира: На юго-востоке Афганистана талибы взорвали машину, погибло 6 человек.

Шесть человек погибли, 96 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Газни на юго-востоке Афганистана.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти..

"Взрыв прогремел в 8:30 утра по местному времени рядом с отделом безопасности полиции", - сказал представитель правительства провинции Газни Ареф Нури, добавив, что погибли два сотрудника безопасности и четверо мирных жителей.

По его словам, 87 гражданских и девять сотрудников службы безопасности были ранены, некоторые находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".