На западе Афганистана боевики атаковали КПП, погибло 19 человек

Новости мира: В Афганистане в бою за КПП погибли 19 человек.

Талибы атаковали КПП в афганской провинции Герат, в завязавшемся бою погибли 19 человек, в том числе десять боевиков.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местных силовиков.

“В общей сложности 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков были убиты в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана”, - говорится в сообщении.

Как сообщил глава провинциальной полиции Аминуллах Омаркхил, талибы атаковали КПП ранним утром. Вспыхнул ожесточенный бой, который продолжался несколько часов.

По словам полицейского чиновника, еще 15 боевиков и шестеро силовиков получили ранения.

Омаркхил также подчеркнул, что правительственные силы будут продолжать наносить удары по боевикам в других районах провинции Герат.