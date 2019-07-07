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На западе Афганистана боевики атаковали КПП, погибло 19 человек

На западе Афганистана боевики атаковали КПП, погибло 19 человек
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Афганистане в бою за КПП погибли 19 человек.

Талибы атаковали КПП в афганской провинции Герат, в завязавшемся бою погибли 19 человек, в том числе десять боевиков.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местных силовиков.

“В общей сложности 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков были убиты в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана”, - говорится в сообщении.

Как сообщил глава провинциальной полиции Аминуллах Омаркхил, талибы атаковали КПП ранним утром. Вспыхнул ожесточенный бой, который продолжался несколько часов.

По словам полицейского чиновника, еще 15 боевиков и шестеро силовиков получили ранения.

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Омаркхил также подчеркнул, что правительственные силы будут продолжать наносить удары по боевикам в других районах провинции Герат.

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Афганистан, Талибан, Боевики, КПП, Герат.
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