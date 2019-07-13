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Китай пригрозил США санкциями за продажу оружия Тайваню

Китай пригрозил США санкциями за продажу оружия Тайваню
14:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира: Китай введет санкции против компаний из Соединенных штатов из-за поставок оружия Тайваню.

Власти Китая заявили о том, что введут санкции против компаний из Соединенных Штатов, которые причастны к поставкам вооружений Тайваню. Это произошло после того, как Вашингтон одобрил возможные продажи танков, ракет и сопутствующего оборудования на сумму 2,2 миллиарда долларов, передает zn.ua со ссылкой на Reuters.

На этой неделе, 9 июля, Госдепартамент США утвердил продажу оружия Тайваню на 2,2 млрд долларов вопреки протестам Китая. Вместе с тем в ведомстве подтвердили приверженность Соединенных Штатов политике "одного Китая".

В заявлении МИД говорится, что продажа вооружений США Тайваню нанесла ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая.

Экономика Китая замедлилась до минимума с 1992 года

Соединенные Штаты являются основным поставщиком оружия для самоуправляемого Тайваня, который Китай считает своей провинцией. Пекин никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом.

Напомним, в январе Китай допустил применение силы для возвращения Тайваня.

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Китай, США, Санкции, Тайвань, Поставка оружия.
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