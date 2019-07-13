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Военнослужащий США был убит в Афганистане

Военнослужащий США был убит в Афганистане
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Epa

Новости мира: В Афганистане убили американского военного.

На фоне продолжающихся переговоров между США и группировкой Талибан, по мирному урегулированию в Афганистане, погиб еще один американский военный.

Об этом сообщает Press TV со ссылкой на миссию НАТО в Афганистане.

"Американского военного убили в Афганистане", - сообщила миссия НАТО в стране.

В результате количество американских военнослужащих, погибших в этом году в Афганистане увеличилось до 10.

По меньшей мере 2300 американских военных были убиты и более 20 400 ранены в Афганистане в течение 18-летней войны.

На фоне этого Соединенные Штаты продолжают договариваться о мирном соглашении с талибами. На прошлой неделе спецпредставитель США на "мирных переговорах" с боевиками Залмей Халилзад описал последний раунд переговоров, состоявшихся в Катаре, как "наиболее продуктивно заседания".

Обе стороны хотят составить план вывода иностранных вооруженных сил под руководством США из Афганистана в обмен на гарантии талибов, что они не будут использовать Афганистан как базу для нападения на США и их союзников.

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Ранее в июле президент США Дональд Трамп пообещал сохранить присутствие в Афганистане на уровне "мощной разведки", заявив ранее, что он намерен вывести американские войска из страны.

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США, Афганистан, Военный.
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