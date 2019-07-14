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В Китае задержан еще один канадец

В Китае задержан еще один канадец
03:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: На востоке Китая задержан гражданин Канады.

Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.

Канадец, чье имя в МИД Канады не раскрывают, был задержан в городе Яньтай на востоке КНР в пятницу. Консульские службы Канады уже оказывают ему необходимую помощь. Причины задержания пока не сообщаются.

Напомним, в декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора.

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Китай, МИД, Канада, Задержан, Арестован.
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