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В странах Южной Азии десятки человек погибли из-за сильных ливней

В странах Южной Азии десятки человек погибли из-за сильных ливней
06:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Непале, Бангладеше, Ассаме из-за проливных дождей погибли десятки людей.

В странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни.

Сегодня особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии, сообщает Deutsche Welle.

В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди. В Непале погибли не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6.

Еще десятки людей числятся пропавшими без вести, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных регионах. Кроме того, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

Циклон "Фани" обрушился на Бангладеш: Есть погибшие

Сезон муссонов в Южной Азии обычно длится с июня по сентябрь. Дожди важны для сельского хозяйства региона, однако они часто наносят большой ущерб. Каждый год в результате наводнений погибают сотни людей.

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Непогода, Ливни, Дождь, Южная Азия.
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