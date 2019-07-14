Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали

Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией

Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Гонконге вновь происходят столкновения протестующих с полицией.

На улицах Гонконга произошли столкновения между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими.

Об этом сообщает AFP.

"Полиция и протестующие снова столкнулись в Гонконге в воскресенье", - говорится в сообщении.

Полицейские использовали перцовые баллончики и дубинки против небольших групп протестующих, которые перекрыли дорогу недалеко от проведения еще одного массового митинга в районе Ша Тин.

Как сообщалось ранее, вчера на улицы района Шеунг Шуй в Гонконге вышли тысячи людей, которые недовольны действиями торговцев из Китая. Во время демонстрации также произошли столкновения протестующих с полицией.

Полиция Гонконга разгоняла протестующих дубинками и перцовым спреем

Массовые протесты в Гонконге проходят на фоне недовольства людей законопроектом, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг, Экстрадиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
03 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
04 Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах
05 Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
Дожди 14-15 июля не покинут Украину
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь (Фото)
Британский певец рассказал о своей семейной жизни
Британский певец рассказал о своей семейной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь