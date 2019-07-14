Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией

Новости мира: В Гонконге вновь происходят столкновения протестующих с полицией.

На улицах Гонконга произошли столкновения между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими.

Об этом сообщает AFP.

"Полиция и протестующие снова столкнулись в Гонконге в воскресенье", - говорится в сообщении.

Полицейские использовали перцовые баллончики и дубинки против небольших групп протестующих, которые перекрыли дорогу недалеко от проведения еще одного массового митинга в районе Ша Тин.

Как сообщалось ранее, вчера на улицы района Шеунг Шуй в Гонконге вышли тысячи людей, которые недовольны действиями торговцев из Китая. Во время демонстрации также произошли столкновения протестующих с полицией.

Массовые протесты в Гонконге проходят на фоне недовольства людей законопроектом, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.