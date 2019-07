Полиция Гонконга разгоняла протестующих дубинками и перцовым спреем

На улицы города Шеунг Шуй в Гонконге вышли тысячи людей, которые недовольны действиями торговцев из Китая. Во время демонстрации произошли столкновения протестующих с полицией.

Об этом сообщает DW.

"В субботу, 13 июля, тысячи людей вышли на демонстрацию на улицы города Шеунг Шуй, который граничит с материковым Китаем. Они возлагают ответственность на торговцев из Китая за рост цен на землю, усиление инфляции, а также обвиняют их в неуплате налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время митинга произошли столкновения, протестующие бросали в правоохранителей зонтики и шлемы.

В ответ полицейские применили перечный спрей и дубинки. Позднее полиция заявила, что была вынуждена применить силу из-за того, что протестующие начали спорить с местными жителями и пытались атаковать правоохранителей. Во время протестов в городе были закрыты большинство магазинов.

"Let's run! Police are coming!"

A group of police is seen marching into Hong Kong's Sheung Shui district where some #antiELAB protesters attempted to occupy the roads pic.twitter.com/iX8w1DwjjZ

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 13 июля 2019 г.