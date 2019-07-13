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Полиция Гонконга разгоняла протестующих дубинками и перцовым спреем

Полиция Гонконга разгоняла протестующих дубинками и перцовым спреем
19:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Полиция применила перцовый спрей и дубинки для разгона демонстрантов в Гонконге.

На улицы города Шеунг Шуй в Гонконге вышли тысячи людей, которые недовольны действиями торговцев из Китая. Во время демонстрации произошли столкновения протестующих с полицией.

Об этом сообщает DW.

"В субботу, 13 июля, тысячи людей вышли на демонстрацию на улицы города Шеунг Шуй, который граничит с материковым Китаем. Они возлагают ответственность на торговцев из Китая за рост цен на землю, усиление инфляции, а также обвиняют их в неуплате налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время митинга произошли столкновения, протестующие бросали в правоохранителей зонтики и шлемы.

В ответ полицейские применили перечный спрей и дубинки. Позднее полиция заявила, что была вынуждена применить силу из-за того, что протестующие начали спорить с местными жителями и пытались атаковать правоохранителей. Во время протестов в городе были закрыты большинство магазинов.

 

Как сообщалось, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Во время несанкционированного протеста 12 июня полиция использовала против демонстрантов резиновые пули, травматическое оружие и слезоточивый газ.

17 июня демонстранты разблокировали главные дороги в регионе после того, как депутаты отказались вносить законопроект на голосование в зал.

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1 июля, когда в Гонконге торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, протестующие пытались прорваться в местный парламент.

2 июля премьер-министр Гонконга Керри Лем заявила об отказе от закона об экстрадиции, который вызвал протесты.

8 июля произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Столкновения начались после того, как активисты попытались заблокировать движение транспорта по главной транспортной магистрали полуострова Коулун - по улице Неттан роуд. Сообщалось о задержании не менее пяти демонстрантов.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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