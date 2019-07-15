Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет

Новости мира: В Казахстане не будут продавать землю иностранцам.

Казахстанская земля не будет продаваться иностранным гражданам, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в понедельник.

"Что касается иностранцев, земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в Нур-Султане.

Президент отметил, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

"Правительство и, в частности, Минсельхоз приступили к мониторингу национального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения в связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного кодекса в 2021 году. Речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения", - сказал президент.

Он указал, что необходимо принять окончательное решение по данному вопросу.

"Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность", - добавил Токаев.