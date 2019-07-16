В Таиланде заявили о завершении правления военных в стране

Новости мира: Глава правительства военных Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что отныне его страна становится демократической республикой.

15 июля премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча официально подал в отставку с поста главы правительства военных, сказав, что теперь Таиланд будет функционировать как нормальная демократия после пяти лет правления военных.

Прают Чан-Оча в телевизионном обращении сказал, что военное правление принесло успех во многих областях, от борьбы с незаконным рыболовством и торговлей людьми до спасения 12 мальчиков и их футбольного тренера, попавших в ловушку в затопленной пещере в прошлом году.

"Таиланд становится полностью демократической страной с конституционной монархией, с парламентом, члены которого избираются", - сказал премьер-министр. Все проблемы будут решаться в рамках демократической системы без использования специальных полномочий, добавил политик.

На прошлой неделе глава правительства использовал свои расширенные полномочия в последний раз, чтобы прекратить ограничения для средств массовой информации, в то же время передав гражданские судебные дела из военных в гражданские суды, сворачивая широкие полномочия, которые имело возглавляемое им военное правительство.