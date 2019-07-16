КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания

Новости мира: В КНДР не уверенны в том, стоит ли им придерживается соглашениям с США, достигнутым ранее.

Северная Корея заявила, что обдумывает, следует придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания и других шагов, направленных на улучшение отношений с США.

Об этом заявили в МИД КНДР.

Как отмечается, заявление ведомства, похоже, направлена на создание большего давления на США, поскольку две страны пытаются возобновить переговоры.

В заявлении говорится, что будущие регулярные американо-южнокорейские военные учения, которые Пхеньян рассматривает как репетицию вторжения, заставляют его переосмыслить, стоит ли выполнять данные обещания США.

США и Россия обсудят идею нового соглашения об ограничении ядерного оружия

В ведомстве напомнили, что президент США Дональд Трамп пообещал прекратить военные учения с Южной Кореей во время своей первой и третьей встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.