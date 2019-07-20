Наводнение в Индии унесло жизни почти 150 человек

Новости мира: Количество погибших от наводнений в Индии достигло почти 150.

В результате муссонных дождей в ряде индийских штатов погибли почти 150 человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные источники.

Общее количество погибших в пострадавших от наводнений в Индии штатах Бихар и Ассам составляет почти 150 человек", - сообщили официальные источники.

Более 11,5 миллиона человек пострадали в двух штатах, многие из пострадавших потеряли все свое имущество.

За последнюю неделю в результате разрушительных наводнений около 100 человек погибли в восточном штате Бихар, в северо-восточном штате Ассам погибли 50 человек.

Примерно 125 тысяч людей, оставшихся без имущества в результате наводнения, были направлены в лагеря спасения, созданные в более безопасных районах.