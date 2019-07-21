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Теракт в Пакистане: девять убитых и тридцать раненных

Теракт в Пакистане: девять убитых и тридцать раненных
18:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:EPA

Новости мира: Стрельба со взрывом в Пакистане унесла жизни девяти человек.

В Пакистане произошла стрельба с последующим взрывом, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, еще тридцать ранены.

Об этом сообщает Sky News.

"По меньшей мере девять человек были убиты и еще 30 получили ранения в Пакистане после комплексного нападения с участием террориста-смертника", - говорится в сообщении.

Неизвестные на мотоциклах обстреляли КПП полицейского участка, а позже смертница в парандже подорвала себя у входа в больницу, куда привезли пострадавших.

В результате обстрела погибли двое полицейских, а взрыв забрал жизни еще четырех офицеров и двух гражданских, навещавших родню в больнице.

В Нигерии боевики напали на конвой международной гуманитарной организации

Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, из-за чего количество погибших может возрасти.

Пакистанский талибан взял ответственность за нападение.

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Теракт, Пакистан, Талибан.
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