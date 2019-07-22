Парламентские выборы в Японии: партия Абэ победила

Новости мира: В Японии правящая коалиция получила большинство на выборах.

На парламентских выборах в Японии большинство голосов получила Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ.

Об этом сообщает DW.

Либерал-демократы, а также их партнеры по коалиции партия "Комэйто" получили 77 мест в верхней палате парламента. Коалиции под руководством Абэ не удалось удержать 2/3 мест в верхней палате, что было необходимо для сохранения конституционного большинства.

Несмотря на то, что в нижней палате парламента в Абэ и его сторонников есть необходимое количество мандатов, проведение референдума, на котором они настаивают, возможно лишь в том случае, если его поддержит конституционное большинство в обеих палатах. В Японии партия Абэ все чаще подвергается критике, однако ей легко удалось одержать победу на выборах в связи с разобщенностью в рядах оппозиции.

Синдзо Абэ занял пост премьер-министра Японии в 2012 году. Он выступает за пересмотр девятой статьи Конституции, которая провозглашает отказ страны от создания собственной армии и участвовать в войнах. По мнению премьера, Японии необходимо иметь армию в связи с нестабильной ситуацией в регионе. В то же время Синдзо Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до конца своего премьерского срока, который должен завершиться в 2021 году.