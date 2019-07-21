Япония, как и Украина сегодня выбирает парламент

Новости мира: В Японии сегодня пройдут выборы в верхнюю палату парламента.

В Японии 21 июля пройдут выборы в Палату советников - верхнюю палату парламента.

Об этом сообщает The Japan News.

«Выборы в верхнюю палату имеют огромное политическое значение для (премьер-министра Японии - ред.) Абэ», - отмечает издание.

Главный вопрос выборов состоит в том, сможет ли правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции Комейто завоевать достаточно мест, чтобы получить большинство в две трети, необходимое для внесения поправок в Конституцию, которых Абэ добивается. Речь идет о статье, провозглашающей отказ Японии от обладания вооруженными силами и права ведения войны.

Без большинства в верхней палате Абэ не сможет инициировать национальный референдум по пересмотру хартии, который националисты расценивают как унизительное послевоенное навязывание силами оккупации под руководством США.

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