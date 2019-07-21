Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)

Новости Украины: В воскресенье, 21 июля, проходит голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Голосование продлится с 8 до 20 часов, на зарубежных избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Граждане, которые голосуют по избирательному адресу, получат два бюллетеня - голубовато-серого цвета со списком партий и песочного цвета с перечнем кандидатов-мажоритарщиков округа.

Тем избирателям, которые временно изменили место голосования, будут выдавать только один бюллетень - для голосования за партии.

280 тысяч 922 украинца воспользовались временным изменением места голосования.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом будет работать 102 избирательных участка.

В то же время, согласно решению ЦИК, в ряде округов Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму внеочередные парламентские выборы не организуются и не проводятся.

Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2,7 тысячи кандидатов, баллотирующихся в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

21 июля

8:00 В Украине в 8:00 21 июля открылись избирательные участки, на которых состоится голосование на досрочных парламентских выборах.

7:30 В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом. В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.

Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля. Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.

Напомним, 163 украинским общественным организациям предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время этих выборов.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 1 719 официальных наблюдателей от 22 международных организаций и от 12 иностранных государств.

Утвержденная Центризбиркомом общая смета проведения внеочередных выборов в Верховную Раду составляет более 1,9 млрд гривень.

Планируется, что безопасность избирателей во время голосования будут обеспечивать более 130 тысяч правоохранителей.

ЦИК должен установить и объявить результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах не позднее чем на пятнадцатый день со дня такого голосования.

Кроме этого, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.

21 июля в 14.00 будут представлены текущий отчет о ходе опроса, в 19.45 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18.00, а в 22.00 - по состоянию на 20.00, время закрытия избирательных участков.