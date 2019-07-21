Открыто уже 10 уголовных дел из-за нарушений на выборах

Новости Украины: По состоянию на 13.00 полиция открыла десять уголовных производств в связи с нарушениями на выборах.

Правоохранительные органы по состоянию на 13.00 открыли уже десять уголовных производств в связи с нарушениями во время внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент, об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

«Сейчас уже составлено шесть административных протоколов, это фиксируется всё, осуществляются определенные действия, также внесены в Государственный реестр досудебных расследований десять заявлений», - сообщил Стойко.

При этом он отметил, что по состоянию на 13.00 грубых нарушений зафиксировано не было.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Михаил Апостол добавил, что пока МВД не фиксирует информации о функционировании так называемых избирательных сеток.

Он также рассказал, что в МВД есть информация о том, что более чем на 10 округах при подсчете голосов может возникнуть конфликтная ситуация.

Также в МВД отметили низкую явку избирателей и выразили надежду на то, что во второй половине дня украинцы придут отдать свой голос за кандидатов в народные депутаты.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.