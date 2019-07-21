На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди

В Украине в воскресенье, 21 июля, будет жарко и сухо. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Преимущественно без осадков, лишь ночью в центральных областях, днем в западной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сказано в сообщении.
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на Закарпатье и юге страны 30-33°.
В Киеве 21 июля без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.
Прогноз погоды на 21 июля
Избирательное воскресенье в Украине будет ярким и горячим - температура воздуха составит +25...+30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
"Лето снова ожило. Дожди с грозами, кратковременные, возможны на западе, севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", - сообщила синоптик.
При этом на остальной территории будет сухо и солнечно.
22 июля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, 23 июля ночью на Левобережье и в южной части, днем в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/сек.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей около 20°; днем 22 июля 23-28°, на юге и востоке страны 30-34°, 23 июля снижение температуры на 3-6°.
Прогноз погоды на понедельник, 22 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 22 июля
Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли из-за небывалой жары, охватившей разные регионы США.
“Волна жары обрушилась на ряд регионов США, что стало причиной гибели по меньшей мере шести человек”, - говорится в сообщении.