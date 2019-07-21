Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник

На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди

Смотрите фото (3)
На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.

В Украине в воскресенье, 21 июля, будет жарко и сухо. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Преимущественно без осадков, лишь ночью в центральных областях, днем в западной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сказано в сообщении.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на Закарпатье и юге страны 30-33°.

В Киеве 21 июля без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Прогноз погоды на 21 июля

Избирательное воскресенье в Украине будет ярким и горячим - температура воздуха составит +25...+30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Лето снова ожило. Дожди с грозами, кратковременные, возможны на западе, севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", - сообщила синоптик.

При этом на остальной территории будет сухо и солнечно.

22 июля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, 23 июля ночью на Левобережье и в южной части, днем в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/сек.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей около 20°; днем 22 июля 23-28°, на юге и востоке страны 30-34°, 23 июля снижение температуры на 3-6°.

Прогноз погоды на понедельник, 22 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28, дождь, гроза
  • Львов – +23...+25, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +23...+25, дождь, гроза
  • Тернополь – +24...+26, дождь, гроза
  • Черновцы – +24...+26, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +24...+26, дождь, гроза
  • Луцк – +23...+25, дождь, гроза
  • Ровно – +24...+26, дождь, гроза
  • Житомир – +23...+25, дождь, гроза
  • Винница – +24...+26, дождь, гроза
  • Одесса – +27...+29, дождь, гроза
  • Николаев – +31...+33, дождь, гроза
  • Херсон – +30...+32, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +31...+33, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +27...+29, дождь, гроза
  • Черкассы – +25...+27, дождь, гроза
  • Чернигов – +24...+26, дождь, гроза
  • Сумы – +25...+27, дождь, гроза
  • Полтава – +26...+28, дождь, гроза
  • Днепр – +28...+30, дождь, гроза
  • Запорожье – +31...+33, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +30...+32, переменная облачность, сухо
  • Луганск – +31...+33, переменная облачность, сухо
  • Харьков – +29...+31, переменная облачность, сухо
  • Киев – +25...+27, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 22 июля

Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли из-за небывалой жары, охватившей разные регионы США. 

“Волна жары обрушилась на ряд регионов США, что стало причиной гибели по меньшей мере шести человек”, - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Погода, Жара, Дождь, Погода в Украине, Прогноз погоды, Синоптик, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: на участке в Индии были испорчены все бюллетени
02 СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": Данилюк обещает разобраться
03 Реал показал, как Лунин играет ногами (Видео)
04 Гороскоп на завтра, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
В столице на ТЭЦ случился пожар
В столице на ТЭЦ случился пожар
Рецепт дня: творожный пирог со смородиной
Рецепт дня: творожный пирог со смородиной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь