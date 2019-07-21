На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди

Новости Украины: Избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.

В Украине в воскресенье, 21 июля, будет жарко и сухо. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Преимущественно без осадков, лишь ночью в центральных областях, днем в западной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сказано в сообщении.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на Закарпатье и юге страны 30-33°.

В Киеве 21 июля без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Прогноз погоды на 21 июля

Избирательное воскресенье в Украине будет ярким и горячим - температура воздуха составит +25...+30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Лето снова ожило. Дожди с грозами, кратковременные, возможны на западе, севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", - сообщила синоптик.

При этом на остальной территории будет сухо и солнечно.

22 июля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, 23 июля ночью на Левобережье и в южной части, днем в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/сек.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей около 20°; днем 22 июля 23-28°, на юге и востоке страны 30-34°, 23 июля снижение температуры на 3-6°.

Прогноз погоды на понедельник, 22 июля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28, дождь, гроза

Львов – +23...+25, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +23...+25, дождь, гроза

Тернополь – +24...+26, дождь, гроза

Черновцы – +24...+26, дождь, гроза

Хмельницкий – +24...+26, дождь, гроза

Луцк – +23...+25, дождь, гроза

Ровно – +24...+26, дождь, гроза

Житомир – +23...+25, дождь, гроза

Винница – +24...+26, дождь, гроза

Одесса – +27...+29, дождь, гроза

Николаев – +31...+33, дождь, гроза

Херсон – +30...+32, переменная облачность, сухо

Симферополь – +31...+33, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +27...+29, дождь, гроза

Черкассы – +25...+27, дождь, гроза

Чернигов – +24...+26, дождь, гроза

Сумы – +25...+27, дождь, гроза

Полтава – +26...+28, дождь, гроза

Днепр – +28...+30, дождь, гроза

Запорожье – +31...+33, переменная облачность, сухо

Донецк – +30...+32, переменная облачность, сухо

Луганск – +31...+33, переменная облачность, сухо

Харьков – +29...+31, переменная облачность, сухо

Киев – +25...+27, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 22 июля

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли из-за небывалой жары, охватившей разные регионы США.

“Волна жары обрушилась на ряд регионов США, что стало причиной гибели по меньшей мере шести человек”, - говорится в сообщении.