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Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник

Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник

Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По народному поверью, 21 июля можно было в полном смысле слова удачу встретить.

Дело в том, что по причине нам неведомой появлялась на полях приносимая ветрами из заморских стран загадочная камаха (красная краска природного происхождения, иначе говоря - червец). Свиваясь в клубок, подкатывалась она под ноги первому встречному, который с этой минуты мог считать себя счастливейшим из смертных. Ведь находка камахи предвещала довольство и благополучие на весь год. Чтобы ни затевал обладатель камахи, какое бы, даже самое гиблое дело ни планировал, все мечты его сбывались, планы исполнялись, а работа сама собой спорилась.

Несчастливые ловцы удачи, правда, утверждали, что далеко не первому встречному камаха достается, а лишь тем, кому на роду написано быть счастливым. Но проходил год, и опять появлялись на полях праздно шатающиеся люди, напряженно посматривающие по сторонам в надежде встретить и поднять с дороги свой кусочек счастья.

Хотя были и такие, кто за камахой не бегал, а важнейшим делом считал подготовку к предстоящей жатве: "Прокопий - жнец, жатвеник, жатву начинает", а "пока колос в поле - трудись подоле", да не зевай по сторонам: "Зерно к колосу - торопись жать полосу".

Первой из злаков убирали рожь, зрелость которой маленькая черная лесная ягодка предсказывала: "Черника-ягода поспела - поспела и рожь-матушка". Но работы в поле еще только начинаются, а черника - вот она. Подмигивает бусинками лукавых черных глаз, в лес зовет.

Говорят, что именно на Прокопия начинают жатву. Кроме того, к 21 июля появляются грузди, за которыми отправляются в лес. Рожь и черницы поспевают практически одновременно. Люди в это время в течение всего дня находятся в полях, поскольку производится уборка ржи. Принято было завязывать первый сжатый сноп. Его перевязывали рушником и хранили в переднем углу избы до праздника Покрова Богородицы, после чего скармливали домашнему скоту, считая, что коровы и козы в этом случае зимой более охотно будут есть подготовленный для них корм.

В народе также почитали 21 июля Казанскую Божью Матерь. Проводили различные гулянья, отправлялись в гости к знакомым и родственникам. Говорили о том, что по погоде в день Прокопия-Жнеца можно судить о том, какой будет зима.

Говорят, что с Прокопия Жнеца начинает поспевать черника. В православной церкви 21 июля отмечается память Святого Прокопия, который родился в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана, занимавшегося преследованием сторонников христианской веры. Отец его был христианином, но рано умер, а потому, Прокопия воспитывала мать, которая была язычницей. Получив прекрасное образование, Прокопий стал служить императору и быстро продвигаться по службе. Когда в 303 году начались гонения на христиан, то Прокопия отправили в Александрию для того чтобы убивать последователей учения Иисуса. Однако в дороге случилось чудо: Прокопий увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа, после чего стал последователем его учения. Матья. Узнав об этом, решила сама прийти к императору и пожаловаться на то, что ее сын предал языческих богов. После этого Прокопия арестовали и бросили в темницу. Согласно поверью, ночью в темницу к Прокопию явился сам Иисус, крестил узника и дал ему новое имя – тогда вместо Неания его и стали звать Прокопием. После этого Прокопий подвергся большому количеству пыток, во время которых его вынуждали отречься от своей веры. В конце концов, император понял, что никак не сможет повлиять на Прокопия, и казнил его.

Также Прокопия называли Жатвенником, поскольку с этого времени начинали жать рожь. Перед работой 21 июля принято было служить молебен, а потом – накрывать столы с богатым угощением. Произносили 21 июля самые разные заговоры, которые были направлены не только на успешную работу, но и на то, чтобы, например, спина не болела, осы не жалили и т.д.

Знаменательные события в истории: 21 июля 2019 года
Знаменательные события в истории: 21 июля 2019 годаЧитать полностью

Крестьяне верили в то, что именно 21 июля на полях можно встретить камаху – насекомое-вредитель, который свивается в клубок и катается по земле. Если человеку под ноги попадется этот клубок, то это, по примете, предвещает благополучный год. Поэтому, была распространена традиция отправляться в этот день на поиски камахи.

Начинали 21 июля собирать чернику, но это считалось сложным делом, поскольку очень уж комары мешали. Саму чернику считали ягодой, обладающей чудесными свойствами, и современная медицина это подтверждает. Так, особенно полезна черника при нарушениях зрения, ревматизме, болезнях пищеварения, подагре и т.д. Выходит, что некоторые приметы вполне информативны!

В этот день отмечается праздник иконы Казанской Божьей матери, явление которой произошло в 1579 году. Несколько раз Матроне во сне виделась икона Богоматери. Обычная девочка смогла после этого указать место, где была зарыта икона. Иоанн Грозный повелел построить храм и поместить туда данную икону.

Кроме того, почитается память Онуфрия Печерского (Молчаливого) – святого монаха, который жил на территории Киево-Печерской лавры.

Народные приметы 21 июля

Если 20 июля выпадает на Новолуние, то по погоде в этот день можно судить о том, каким будет август.

Черника поспела – озимый хлеб к жатве готов.

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