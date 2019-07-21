Днепрянам возле избирательного участка продавали печенье по 5 коп

Сегодня в Днепре возле избирательных участков, расположенных в жилом массиве «Тополь», в так называемых социальных палатках продавали печенье и воду по 5 копеек.
Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА в Днепре.
Также в палатках белого цвета людям предлагали печенье и питьевую воду по такой же цене.
На вопросы покупателей, почему продукты отпускают так дешево, продавцы ответили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.
«Прямой агитацией на выборах это назвать нельзя», - отметили в пресс-службе.
В то же время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые составляют административный протокол о незаконной торговле.
В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.
Напомним, избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.