Выборы в Верховную Рауду Украины
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Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
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СМИ: Парубий пришел голосовать без паспорта

СМИ: Парубий пришел голосовать без паспорта
12:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава Верховной Рады Андрей Парубий в избирательном участке обнаружил отсутствие паспорта.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не смог проголосовать на внеочередных выборах в парламент в воскресенье, поскольку уже на избирательном участке по месту своей регистрации выяснил, что не имеет с собой паспорта.

Как сообщает Еспресо.TV, после этого спикер попросил, чтобы ему принесли документ. Отмечается, что спикер Верховной Рады в итоге совершил воле излияние.

На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.

Напомним, избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Парламентские выборы 2019.
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