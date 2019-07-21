СМИ: Парубий пришел голосовать без паспорта

Новости Украины: Глава Верховной Рады Андрей Парубий в избирательном участке обнаружил отсутствие паспорта.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не смог проголосовать на внеочередных выборах в парламент в воскресенье, поскольку уже на избирательном участке по месту своей регистрации выяснил, что не имеет с собой паспорта.

Как сообщает Еспресо.TV, после этого спикер попросил, чтобы ему принесли документ. Отмечается, что спикер Верховной Рады в итоге совершил воле излияние.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.

Напомним, избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.