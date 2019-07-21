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Парламентские выборы: в офис омбудсмена уже поступило около 200 обращений

Парламентские выборы: в офис омбудсмена уже поступило около 200 обращений
16:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В офис Денисовой за первую половину дня поступило до 200 обращений граждан Украины по поводу нарушений их избирательных прав.

В офис уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой за первую половину дня поступило порядка 200 обращений граждан Украины по поводу нарушения их избирательных прав.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Сегодня, в день голосования, к уполномоченному ВР Украины по правам человека продолжают активно поступать многочисленные обращения граждан. С 7.00 до 14.00 часов поступило 178 телефонных обращений и 14 электронных. Больше всего граждане Украины жалуются на неточности в списке избирателей. В частности, технические ошибки, описки в ФИО, дате рождения и адресе проживания избирателей. Таких обращений было 20", - говорится в сообщении.

Также 13 граждан пожаловались на отказ голосовать по месту пребывания и восемь граждан - на несвоевременное открытие избирательных участков.

Кроме того, поступило шесть обращений об отсутствии доступа к избирательному участку лиц с инвалидностью.

Отмечается, что 21 июля 2019 года, в день внеочередных выборов народных депутатов, офис омбудсмена работает с 7.00 до 22.00 часов. 

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Избиратели могут сообщить уполномоченному ВР Украины по правам человека о нарушении своих избирательных прав, позвонив по телефону горячей линии 0800501720 или заполнив электронное обращение, размещенное на официальном сайте www.ombudsman.gov.ua.

Также, проживающие в столице избиратели могут обратиться непосредственно в общественную приемную уполномоченного (город Киев, улица Институтская, 21/8).

В других городах Украины граждане, чьи избирательные права возможно будут нарушены, могут обратиться к представителям уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в соответствующем регионе.

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Верховная Рада, Нарушения, Людмила Денисова, Парламентские выборы 2019.
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