Штаб ООС показал, как сегодня голосуют военные (Видео)

Новости Украины: Военные ВСУ в зоне ООС в особом порядке отдают свои голоса на парламентских выборах.

В районе проведения Операции объединенных сил продолжается голосование на избирательных участках в рамках внеочередных выборов депутатов в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

"Своим избирательным правом на участках для голосования пользуются военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях военные голосуют на 211 избирательных участках в 18 избирательных округах.

"Для того, чтобы все военнослужащие воспользовались своим конституционным правом участия в избирательном процессе, командованием Объединенных сил, а также командирами оперативно-тактических группировок и воинских частей была заблаговременно проведена значительная организационная работа. В частности, были проработаны вопросы временной замены военнослужащих на боевом дежурстве, организована транспортировка военнослужащих в районы размещения избирательных участков и прочее", - отметили в штабе.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.