Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
ЦИК: Явка на выборах достигла 20%
ЦИК: Явка на выборах достигла 20%
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече
Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече

Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо

Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Вакарчук считает, что разговор о коалиции можно вести тогда, когда будет понятна конфигурация политических сил в будущей Раде

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он намерен отказаться от депутатского мандата в случае прохождения партии "Голос" в парламент.

Об этом он сказал после голосования на парламентских выборах в Киеве.

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что после прохождения в Верховную Раду он намерен отказаться от мандата и продолжить заниматься концертной деятельностью, Вакарчук ответил: "Эти слухи - это бред".

Также Вакарчук заявил, что разговор о формировании коалиции можно вести тогда, когда будет понятна конфигурация политических сил в будущей Верховной Раде.

"Мои прогнозы - все будет хорошо ... Я думаю, что мы увидим конкретные вещи ... завтра утром будет более-менее что-то понятно", - заявил он.

Вакарчук выразил надежду, что парламентские выборы пройдут честно и прозрачно.

"Когда мы идем ради таких больших дел, чтобы произошли изменения в страны, мы сейчас думаем не о процентах, мы сейчас думаем о том, как иметь много сил, энергии и как нам иметь много единомышленников, чтобы все у нас удалось", - сказал лидер партии "Голос".

"Я думаю, что все вопросы о коалиции нужно ставить тогда, когда мы действительно увидим конфигурацию всех сил в ВР и когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения, потому что коалиция создается не просто потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники будут готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для перемен в стране, и под них уже подбирается правительство, а не наоборот, как некоторые думают", - заявил он.

ЦИК: Явка на выборах достигла 20%

По словам лидера партии "Голос", необходимо дождаться результатов выборов, после чего вести разговоры о создании парламентского большинства. "Нужно дождаться результатов выборов, и тогда уже делать какие-либо выводы", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Святослав Вакарчук, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
03 Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
04 На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
05 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
У КПВВ &quot;Майорское&quot; таки нашли взрывчатку
У КПВВ "Майорское" таки нашли взрывчатку
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
На Донбассе пока соблюдается &quot;хлебное перемирие&quot;
На Донбассе пока соблюдается "хлебное перемирие"
Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года
Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь