Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо

Новости Украины: Вакарчук считает, что разговор о коалиции можно вести тогда, когда будет понятна конфигурация политических сил в будущей Раде

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он намерен отказаться от депутатского мандата в случае прохождения партии "Голос" в парламент.

Об этом он сказал после голосования на парламентских выборах в Киеве.

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что после прохождения в Верховную Раду он намерен отказаться от мандата и продолжить заниматься концертной деятельностью, Вакарчук ответил: "Эти слухи - это бред".

Также Вакарчук заявил, что разговор о формировании коалиции можно вести тогда, когда будет понятна конфигурация политических сил в будущей Верховной Раде.

"Мои прогнозы - все будет хорошо ... Я думаю, что мы увидим конкретные вещи ... завтра утром будет более-менее что-то понятно", - заявил он.

Вакарчук выразил надежду, что парламентские выборы пройдут честно и прозрачно.

"Когда мы идем ради таких больших дел, чтобы произошли изменения в страны, мы сейчас думаем не о процентах, мы сейчас думаем о том, как иметь много сил, энергии и как нам иметь много единомышленников, чтобы все у нас удалось", - сказал лидер партии "Голос".

"Я думаю, что все вопросы о коалиции нужно ставить тогда, когда мы действительно увидим конфигурацию всех сил в ВР и когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения, потому что коалиция создается не просто потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники будут готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для перемен в стране, и под них уже подбирается правительство, а не наоборот, как некоторые думают", - заявил он.

По словам лидера партии "Голос", необходимо дождаться результатов выборов, после чего вести разговоры о создании парламентского большинства. "Нужно дождаться результатов выборов, и тогда уже делать какие-либо выводы", - добавил он.