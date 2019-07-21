ЦИК: Явка на выборах достигла 20%

Новости Украины: В ЦИК назвали регионы, в которых зафиксирована самая большая и маленькая явка.

Явка избирателей в среднем по Украине превысила 20%. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Явка по всем избирательным округам составила более 20% избирателей", - отметил Конопольский.

По его словам, количество избирателей, внесенных в список избирателей на момент начала голосования, составила 29234568 человек.

При этом он добавил, что самая высокая явка избирателей зафиксирована в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской областях, тогда как Ивано-Франковская и Черновицкая область являются аутсайдерами по числу лиц, голосующих. Так, если в Днепропетровской области пока проголосовало более 23% избирателей, то в Ивано-Франковской - около 13%.

Также Конопольский добавил, что ЦИК ожидает подъем активности избирателей ближе к вечеру.

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