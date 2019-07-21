Гройсман: Я сделал абсолютно надежный выбор за будущее Украины

Новости Украины: Гройсман сегодня проголосовал в Виннице.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на досрочных парламентских выборах проголосовал в Виннице.

"Сегодня очень важный день нашей новейшей истории, нашего государства. У людей есть много надежд, и очень важно, чтобы каждые выборы приносили не просто надежды, а надежды, которые затем реализуются, а люди получают в конце то, за что они голосовали. Поэтому я сделал абсолютно надежный выбор за будущее Украины", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что сегодня очень важно осознать, что будущее Украины будет зависеть от каждого из украинцев.

Гройсман посетил избирательный участок вместе с супругой, он пообщался с членами УИК и журналистами.