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Гройсман: Я сделал абсолютно надежный выбор за будущее Украины

Гройсман: Я сделал абсолютно надежный выбор за будущее Украины
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины: Гройсман сегодня проголосовал в Виннице.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на досрочных парламентских выборах проголосовал в Виннице.

"Сегодня очень важный день нашей новейшей истории, нашего государства. У людей есть много надежд, и очень важно, чтобы каждые выборы приносили не просто надежды, а надежды, которые затем реализуются, а люди получают в конце то, за что они голосовали. Поэтому я сделал абсолютно надежный выбор за будущее Украины", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что сегодня очень важно осознать, что будущее Украины будет зависеть от каждого из украинцев.

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Гройсман посетил избирательный участок вместе с супругой, он пообщался с членами УИК и журналистами.

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Винница, Владимир Гройсман, Парламентские выборы 2019.
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