Зеленский проголосовал и назвал качества будущего премьера

Новости Украины: Владимир Зеленский проголосовал на одном из избирательных участков и дал мини-интервью журналистам о новом составе Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьер-министра Украины, и отмечает, что это люди, не имеющие политического прошлого и являющиеся профессиональными экономистами.

"Премьер-министр… должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого – ред) – я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу – провожу уже консультации, разговариваю… с некоторыми людьми", - сказал Зеленский журналистам в воскресенье на избирательном участке.

Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский не видит в коалиции "старых лиц".

"Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока, что так. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов (выборов – ред.)", - сказал Зеленский после голосования в воскресенье в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет о снятии неприкосновенности.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект … наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он журналистам после того, как проголосовал в Киеве.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.