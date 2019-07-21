Выборы в Верховную Рауду Украины
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Выборы в Раду: появились первые данные о явке избирателей

Выборы в Раду: появились первые данные о явке избирателей
12:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 17,66% избирателей по данным 74 округов.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 12:00 воскресенья составила 17,66% по данным 74 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Уже поступили данные об активности избирателей из 74 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 17,11%, в Волынской - 13,21%, Днепропетровской - 21,13%, Донецкой - 21:30%, Житомирской - 17,63%, Закарпатской - 10,20%, Запорожской - 21,58%, Ивано-Франковской - 13,17%, Киевской - 18:50%, Кировоградской - 32,58%, Луганской - 25,58%, Львовской - 12,96%, Николаевской - 17,89%.

Одесская область показала явку 15,40%, Полтавская - 22,25%, Ровенская - 16,70%, Сумская - 16,64%, Тернопольская - 13,07%, Харьковская– 22,12%, Хмельницкая - 20:00%, Черкасская область - 22,41%, Черновицкая - 11,56%, Черниговская - 23,91%, Херсонская - 19,49%, г.Киев - 17,36%.

На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.

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ЦИК, Явка, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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