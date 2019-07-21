Выборы в Верховную Рауду Украины
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Воскресенье, 21.07.2019
Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
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Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)

Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
20:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В воскресенье, 21 июля, прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Голосование длилось с 8 до 20 часов, а на зарубежных избирательных участках проводилось по местному времени страны пребывания.

Граждане, которые голосовали по избирательному адресу, получили два бюллетеня - голубовато-серого цвета со списком партий и песочного цвета с перечнем кандидатов-мажоритарщиков округа.

Тем избирателям, которые временно изменили место голосования, выдали только один бюллетень - для голосования за партии.

280 тысяч 922 украинца воспользовались временным изменением места голосования.

Для проведения выборов образовали 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом работало 102 избирательных участка.

В то же время, согласно решению ЦИК, в ряде округов Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму внеочередные парламентские выборы не организовывались и не проводились.

Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2,7 тысячи кандидатов, баллотирующихся в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

21 июля

20:44 Появились данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН: в Раду нового созыва проходят пять партий - "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".

20:15 Владимир Зеленский заявил, что расслабляться накануне местных выборов не стоит.

20:06 Национальный экзит-пол объявил предварительные результаты

Лидером электоральных симпатий стала партия "Слуга народа" - 43,9%.

ОПЗЖ - 11,5%, ЕС - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%

20:00 Избирательные участки закрыты

19:00 44 уголовных производства открыто по состоянию на 18.00 воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

18:34 Министерство внутренних дел Украины ожидает, что около 45-50% избирателей проголосуют на внеочередных парламентских выборах сегодня.

18:05 Во Львове пенсионерка 4 часа скандалила на участке, а затем начала есть бюллетени.

17:36 Голосование на выборах в Верховную Раду на спецучастке, который находится на украинской антарктической станции "Академик Вернадский", продлилось полчаса и уже завершилось.

16:38 По данным из 10 избирательных округов, по состоянию на 16.00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 33,11%.

16:18 В офис уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой за первую половину дня поступило порядка 200 обращений граждан Украины по поводу нарушения их избирательных прав.

15:58 Украинцы в США начали голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду.

15:48 В районе проведения Операции объединенных сил продолжается голосование на избирательных участках в рамках внеочередных выборов депутатов в Верховную Раду Украины.

"Своим избирательным правом на участках для голосования пользуются военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

15:26 Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он намерен отказаться от депутатского мандата в случае прохождения партии "Голос" в парламент.

15:17 Явка избирателей в среднем по Украине превысила 20%. Количество избирателей, внесенных в список избирателей на момент начала голосования, составила 29234568 человек.

15:00 "Дня тишины" в Украине фактически не было, а сегодня количество агитационных материалов резко возросла. Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас мы можем говорить по крайней мере про две тенденции, которые по состоянию к обеду имеют место. Первое - это массовая незаконная агитация в день выборов. Политики и партии массово агитировали в "день тишины". Иными словами, "дня тишины" в Украине не было - это была безнаказанная агитация полностью, и сегодня мы видим такое резкое увеличение агитационных материалов", - отметил Кошель.

14:22 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на досрочных парламентских выборах проголосовал в Виннице.

14:07 На избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков, завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду.

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще накануне. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии.

14:02 Правоохранительные органы по состоянию на 13.00 открыли уже десять уголовных производств в связи с нарушениями во время внеочередных парламентских выборов.

13:28 Пятый президент Украины Петр Порошенко "проголосовал за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину, страну, которая точно двигается вперед, возвращается в семью европейских народов". 

Порошенко считает важным сохранить направление Украины в Европейский союз и в НАТО, по которому она двигалась в последнюю пятилетку.

12:56 На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 17,66% избирателей по данным 74 округов.

12:45 Владимир Зеленский проголосовал на избирательном участке и назвал качества будущего премьера. Кроме этого, он первым делом с новой Радой собирается рассмотреть снятие неприкосновенности.

12:33 По состоянию на 12:00 по данным пяти из 199 округов явка избирателей на внеочередных парламентских выборах составляет 13,61%.

12:20 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не смог проголосовать на внеочередных выборах в парламент в воскресенье, поскольку уже на избирательном участке по месту своей регистрации выяснил, что не имеет с собой паспорта.

11:40 В Украине на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 11:00 работают все избирательные участки. По словам главы ЦИК, на утро только 27 избирательных участков открылись с нарушениями сроков открытия.

11:29 В Винницкой области на избирательных участках распространенным нарушением является недостаточное количество избирательных ящиков. Так, на избирательном участке №050171 в селе Майдан-Чапельский Винницкого района (избирательный округ №12), только один стационарный избирательный ящик и один для голосования на дому. По словам председателя УИК Татьяны Базелюк, ящики не поставили потому, что нет места, где их поставить, поскольку это помещение ФАПа, и площадь очень мала.

11:08 Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в зарубежном избирательном участке № 900059 в Берлине несколько ниже, чем на выборах Президента Украины в мае. По состоянию на 9.00 проголосовали только 30 человек.

Всего в списках 16960 избирателей. Кроме граждан, стоящих на учете в консульском округе (это Берлин и еще 5 федеральных земель), заявления подали до 15 июля более 40 человек. По словам председателя избирательной комиссии Анны Рокитты, «явка - относительно низкая, выборы проходят без инцидентов».

11:06 В Днепропетровской области по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей.

Отмечается, что УИК №120852 размещена в «Государственном учреждении «Покровский исправительный центр (№79)». В список избирателей были включены 96 граждан.

10:50 Неоткрытыми в Украине остаются два избирательных участка в Черниговской области, сообщают в МВД.

"По состоянию на 10 утра воскресенья неоткрытыми остаются две участковые избирательные комиссии в Черниговской области" (ОИК 207)", - говорится в сообщении МВД.

По информации министерства, речь идет об участках в Корюковском районе Черниговской области – в с. Холмы и с. Жукля, где проходит передача избирательной документации.

10:40 Контрольно-пропускной пункт (КПВВ) "Майорское" (Донецкая область), который в воскресенье приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения из-за сообщения о минировании, уже возобновил свою работу.

10:09 Утром в воскресенье в полицию поступило анонимное сообщение о минировании контрольно-пропускного пункта (КПВВ) "Майорское" (Донецкая область), приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Отмечается, что гражданские лица, которые пересекали линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, эвакуированы в безопасное место.

9:51 В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась небольшая очередь.

Во время президентских выборов на участке в Варшаве были огромные очереди, даже пришлось продолжить работу после 20:00.

9:30 В Украине по состоянию на 9 утра воскресенья не открылись 8 избирательных участков, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге в Киеве.

9:22 В Ивано-Франковской области по состоянию на утро воскресенья в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного законодательства с момента наступления "дня тишины".

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области, речь идет о фактах, связанных с незаконной агитацией на билбордах и незаконной агитацией гражданами, которые были обнаружены в Косовском, Рогатинском, Снятинском районах, городах Тлумач и Ивано-Франковск.

По одному из фактов полицейские составили на жителя Снятинщини административный протокол по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

9:13 Одно из первых нарушений на парламентских выборах 2019 произошло в Донецкой области. На одном из участков в городе Бахмут Донецкой области полиция обнаружила незаполненные, но подписанные членами комиссии протоколы.

8:59 В Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Участки открылись вовремя и без нарушений", - говорится в сообщении.

Общественный порядок на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий обеспечивают 5500 правоохранителей (сотрудников полиции, ГСЧС, пограничной службы и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел).

8:57 В Киеве участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По состоянию на 8:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме, граждане продолжают волеизъявление на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Также напомню, что 36 тыс. граждан сменили место голосования, обнаружив желание реализовать свое конституционное право на этих выборах именно в столице", - сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

8:00 В Украине в 8:00 21 июля открылись избирательные участки, на которых состоится голосование на досрочных парламентских выборах.

7:30 В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом.  В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии. 

Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля. Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.

Высота всех сложенных бюллетеней сопоставима с высотой Килиманджаро (Фото)

Напомним, 163 украинским общественным организациям предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время этих выборов.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 1 719 официальных наблюдателей от 22 международных организаций и от 12 иностранных государств.

Утвержденная Центризбиркомом общая смета проведения внеочередных выборов в Верховную Раду составляет более 1,9 млрд гривень.

Планируется, что безопасность избирателей во время голосования будут обеспечивать более 130 тысяч правоохранителей.

ЦИК должен установить и объявить результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах не позднее чем на пятнадцатый день со дня такого голосования.

Кроме этого, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.

21 июля в 14.00 будут представлены текущий отчет о ходе опроса, в 19.45 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18.00, а в 22.00 - по состоянию на 20.00, время закрытия избирательных участков.

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы, Центризбирком, Парламентские выборы 2019.
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