ЦИК посчитала уже почти 17% электронных протоколов

Новости Украины: Уже подсчитано 16,29% электронных протоколов ОИК.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 03.55 22 июля обработала 16,29% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Согласно этим результатам, партия "Слуга народа" набрала — 41,82%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" — 12,43%; ; "Европейская солидарность" - 8,64%; "Батькивщина" - 8,47%; “Голос” - 6,29%.

Напоминаем, в Украине в воскресенье, 21 июля, прошли внеочередные парламентские выборы.

По результатам национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: «Слуга народа» (42,2% голосов), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (11,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,4%) и «Голос» (6,5%).