Партия "Слуга народа" обошла "Европейскую Солидарность" на зарубежном округе

Новости Украины: Обработаны 90% протоколов с заграничных участков, "Слуга народа" опередила "ЕС"

По результатам обработки 90,19% электронных протоколов голосования на зарубежных избирательных участках, партия "Слуга народа" опережает "Европейскую солидарность".

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК .

Согласно им пока партия "Слуга народа" набирает 29,34% голосов избирателей за рубежом, "Европейская солидарность" - 28,78%, "Голос" - 18,82%. За ними следует партия Шария с показателем 4,67%. В ВО "Свобода" немного меньший результат - 4,08%, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 3,85% голосов.

Партия "Батькивщина" с показателем 2,02% пока на восьмом месте.

Как известно, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).