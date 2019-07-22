Выборы в Верховную Рауду Украины
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Понедельник, 22.07.2019
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Партия "Слуга народа" обошла "Европейскую Солидарность" на зарубежном округе

Партия "Слуга народа" обошла "Европейскую Солидарность" на зарубежном округе
07:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Обработаны 90% протоколов с заграничных участков, "Слуга народа" опередила "ЕС"

По результатам обработки 90,19% электронных протоколов голосования на зарубежных избирательных участках, партия "Слуга народа" опережает "Европейскую солидарность".

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК .

Согласно им пока партия "Слуга народа" набирает 29,34% голосов избирателей за рубежом, "Европейская солидарность" - 28,78%, "Голос" - 18,82%. За ними следует партия Шария с показателем 4,67%. В ВО "Свобода" немного меньший результат - 4,08%, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 3,85% голосов.

Партия "Батькивщина" с показателем 2,02% пока на восьмом месте.

Выборы в Верховную Раду Украины: как голосовали украинцы

Как известно, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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ЦИК, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Европейская солидарность.
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