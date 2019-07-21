Национальный экзит-пол: окончательные результаты

Новости Украины: В Раду проходят партии "Слуга народа" – 44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%.

В Верховную Раду нового IX созыва проходят пять партий, свидетельствуют окончательные результаты Национального экзит-пола, обнародованного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно данным опроса (по состоянию на 20.00), в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" –44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%.

За партию "Сила и честь" проголосовали 4,3% в целом по Украине. Эта сила может преодолеть барьер с учетом погрешности.

Не преодолевают проходной барьер в 5% и, соответственно, не проходят в парламент нового созыва по спискам партии: "Оппозиционный блок" (3,3%), Партия Шария – 3,1%, "Радикальная партия" (2,8%).

Десятку замыкает "Украинская стратегия Гройсмана" (2,2%).

Кроме того "Свобода" получила 2,1%, "Гражданская позиция" – 0,9%,"Самопомич" – 0,7%, Партия зеленых – 0,6%, Аграрная партия – 0,5%, Рух новых сил Саакашвили – 0,4%, Сила людей – 0,3%, Сила права – 0,2%, Социальная справедливость – 0,2%, "Независимость" и "Патриот" - по 0,1%.

В ходе Национального экзит-пола было опрошено 11629 респондентов на 300 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% - для других