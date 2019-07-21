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Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте

Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте
21:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Зеленский сообщил, что обещанные "посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "посадки" коррупционеров, обещанные им во время президентской предвыборной кампании, будут после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор Украины.

"Что касается посадок, ми занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал Зеленский в штабе партии в воскресенье вечером.

Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

Зеленский также обещает принятие уже вносимого ранее им в парламент закона об импичменте президента новоизбранным созывом Верховной Рады.

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Я уверен, что это решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - сказал он.

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Также он пообещал оправдать доверие украинцев к партии "Слуга народа" на парламентских выборах и назвал главные приоритеты его политсилы в Верховной Раде нового созыва.

"73% было лучше, но я благодарен лично и каждый из нас народу Украины за поддержку. Благодарим народ Украины за очень большое доверие к нашей партии "Слуга народа". Хочу сказать, что это и большая ответственность для меня лично и для нашей команды. Мы не подведем украинцев", - подытожил Президент.

Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами его команды являются прекращение войны, возвращение пленных украинцев и победа над коррупцией, которая до сих пор есть в Украине.

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ГПУ, Импичмент, Коррупция, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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