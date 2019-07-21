О моряках, министерствах и Вакарчуке: Зеленский ответил на вопросы журналистов

Новости Украины: Зеленский анонсирует решение вопроса с освобождением из РФ плененных военных моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в избирательном штабе партии "Слуга народа" в воскресенье вечером.

Отвечая анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", - сказал Зеленский.

Также президент поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители Зе!команде.

"Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши", - заявил президент.

Зеленский также ответил на вопрос о кандидатуре премьер-министра.

Так он считает, что премьер-министром страны должен быть серьезный специалист в экономике и "новое лицо".

"Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук, или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики", - сказал он.

Тем не менее, Зеленский дал понять, что партия "Слуга народа" готова обсуждать возможное сотрудничество с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Наше предложение к господину Вакарчуку было озвучено еще с начала моей президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием", - сказал Зеленский на брифинге в штабе "Слуги народа", - добавил Зеленский.