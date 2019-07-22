ЦИК обработала 41,7% протоколов: "Слуга народа" лидирует со значительным отрывом

Новости Украины: ЦИК обработала 41,7% протоколов: у "Слуги народа" 42,34%, у "ОПЗЖ" — 12,78%.

ЦИК обработала 41,7% электронных протоколов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 42,34% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 12,78%, "Европейская солидарность" – 8,68%, ВО "Батькивщина" – 8,10%, "Голос" – 6,38%.

Остальные партии не преодолевает проходного пятипроцентного барьера. В частности, у Радикальной партии Олега Ляшко 3,87%,ув партии "Сила и честь" - 3,74% голосов. "Оппозиционный блок" набирает 3,22%, ВО "Свобода" 2,32%. У партии Шария 2,27%, а у "Украинской стратегии Гройсмана" - 2,19%.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзитпола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).