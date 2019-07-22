"ЕС" вырвала победу у "Слуги народа" на зарубежном избирательном участке

Новости Украины: "Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13% - обработано 100% протоколов.

Партия "Европейская солидарность" победила в зарубежном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах в Украине, набрав 29,55% голосов избирателей, у партии "Слуга народа" – 28,13% голосов.

Таковы результаты выборов в этом округе, полученные по результатам обработки 100% протоколов. Они опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Партия "Голос" набрала 19,67% голосов, остальные партии - менее 5% каждая, в том числе преодолевающие, согласно результатам экзит-поллов, 5% барьер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (3,6% голосов) и "Батькивщина" (2,01%).

В Австралии, Греции, Кувейте, Ирландии, Италии, Канаде, Бельгии, Дании, Нидерландах, Саудовской Аравии, Таиланде, Швеции, Ливане, Малайзии, Мексике, Австрии, Болгарии, Кипре, Сингапуре, Словении, Узбекистане, Хорватии, Великобритании, США, Турции, Германии, Финляндии Франции, Черногории, Швейцарии, Японии большинство проголосовали за "Европейскую солидарность".

В Азербайджане, Алжире, Египте, Аргентине, Грузии, ДР Конго, Израиле, Катаре, Иране, Иордании, Кыргызстане, Китае, Испании, Марокко, Латвии, Литве, ОАЭ, Португалии, Беларуси, Армении, Индии, Казахстане, на Кубе, в Молдове, Перу, Польше, Сербии, Чили, Румынии, Словакии, Вьетнаме, Тунисе, Туркменистане, Венгрии, Чехии большинство голосов избиратели отдали партии "Слуга народа".

В Норвегии и Бразилии большинство избирателей отдала предпочтении партии "Голос", в Эстонии – партии "Оппозиционный блок – за жизнь". В ЮАР и Корее партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа" собрали идентичное количество голосов, а в Македонии поровну получили "Европейская солидарность" и "Голос".

В заграничном избирательном округе всего сформировано 102 участковые избирательные комиссии в 72 странах мира. Больше всего участков - в Германии (пять), по четыре сформировано в США, Польше и Италии, по три - в Канаде, Испании и Турции. В России участки для голосования закрыты.