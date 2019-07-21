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"Мы – вторая по величине политическая сила": Бойко поблагодарил избирателей
21:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ОПЗЖ в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ ) Юрий Бойко заявил, что их политсила в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь.

"Хочу сказать спасибо всем спасибо и заверить всех, кто проголосовал сегодня на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях… Мы – вторая по величине политическая сила (в Верховной Раде нового созыва - Ред.), будем залогом того, что это произойдет. И все люди в ближайшее время почувствуют облегчение", - сказал Бойко, выступая в штабе после объявления первых экзит-полов в воскресенье вечером.

В свою очередь председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в партии не совсем удовлетворены результатами экзит-полов.

"Безусловно, мы с учетом только что оглашенных экзит-полов довольны результатом, но до конца не удовлетворены. Мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр", - сказал Медведчук.

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Он также отметил, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы. "Расслабляться сейчас нельзя", - подчеркнул политик.

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Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Парламентские выборы 2019, ОПЗЖ.
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