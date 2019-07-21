Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий

Новости Украины: В Раду проходят партии "Слуга народа" –43,9% голосов, "ОПЗЖ" - 11,5%, "Евросолидарность" - 8,9%, "Батькивщина" – 7,6%, "Голос" - 6,3%.

В Верховную Раду нового IX созыва проходят пять партий, свидетельствуют результаты Национального экзит-пола, обнародованного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно данным опроса (по состоянию на 18.00), в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" –43,9% голосов, "ОПЗЖ" - 11,5%, "Евросолидарность" - 8,9%, "Батькивщина" – 7,6%, "Голос" - 6,3%.

За партию "Сила и честь" проголосовали 4,4% в целом по Украине

Это предварительные результаты по состоянию на 18.00, окончательные будут оглашены в 22.00.