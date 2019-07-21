Вакарчук назвал условие для старта коалиционных переговоров с Тимошенко и Порошенко

Новости Украины: Вакарчук , комментируя данные экзит-полов, подчеркнул, что украинцы проголосовали за изменения.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что люди проголосовали за изменения, его партия рада быть частью изменений.

"С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений", - сказал он на брифинге в штабе после оглашения результатов первых экзит-полов в воскресенье вечером.

Отвечая на вопрос, готова ли партия "Голос" входить в коалицию с партией "Слуга народа", и есть ли у партии кандидатуры на премьер-министра и спикера Верховной Рады, Вакарчук сказал: "Мы готовы брать на себя ответственность и готовы к каким либо должностям".

Он отметил, что к переговорам партия будет готова после объявления официальных результатов выборов.

В свою очередь кандидат в депутаты от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что партия не готова входить в коалицию с пророссийскими партиями и старыми политсилами.

"Если Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко - Ред.) и Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – Ред.) готовы искренне и честно говорить о деолигархизации, мы с ними готовы вести переговоры", - ответил Вакарчук.