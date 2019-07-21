Порошенко прокомментировал итоги выборов и назвал главного партнера в новой Раде

Новости Украины: Порошенко обещает оправдать доверие украинцев, проголосовавших за "Евросолидарность" на выборах в Раду.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его политическая сила приложит все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.

"Хочу обратиться ко всем украинцам … дорогие друзья, полугодовой избирательный марафон в Украине наконец-то завершился, и я хочу поблагодарить, поблагодарить нашу команду, поблагодарить всех и каждого, кто сегодня отдал голос за "Европейскую солидарность", - вы большие молодцы", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве.

Он заверил: "Мы сделаем все, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали".

По мнению Порошенко, проевропейские партии, которые не пожелали объединить усилия на внеочередных выборах в Верховную Раду и не преодолели 5-процентный проходной барьер, распылили от 10 до 15% голосов.

"К сожалению, нас, а не "Оппозиционную платформу", атаковали и некоторые партии проевропейской патриотической направленности. Там они угрозы для государственности не видели… Такая линия поведения наших оппонентов точно не понравилась избирателям. Избиратели, я очень вам благодарен за это", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что эти партии, по результатам экзип-полов, не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

"Жаль. Потому что они распылили от 10 до 15% голосов. Голосов, которые сейчас перераспределяться в пользу других партий, в том числе и пророссийских", - заявил лидер партии.

Также лидер партии "Европейская солидарность", называет своим партнером в будущем парламенте партию "Голос" и призывает все политсилы, которые, согласно данным экзит-полов, проходят в парламент, отмежеваться от пророссийских политсил.

"Стратегические задачи – не допустить к реальной власти "оккупационную платформу", теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции , ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве.

Порошенко отметил, что его политическая сила ожидает, " что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5 колонной".

Также лидер партии сообщил: "Своим главным партнером мы считаем наиболее близкую идейно нам партию "Голос"".