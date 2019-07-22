Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине

Новости Украины: Послы G7 назвали выборы в Украине конкурентными.

Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Мы приветствуем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендаций БДИПЧ и призываем к рассмотрению пути их внедрения", - добавили дипломаты.

Напомним, в Берлине ожидают решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.