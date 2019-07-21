"Дня тишины" не было: в КИУ сообщили об увеличении агитации в день выборов

Новости Украины: В Комитете избирателей Украины назвали основные тенденции на этих парламентских выборах.

"Дня тишины" в Украине фактически не было, а сегодня количество агитационных материалов резко возросла. Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы можем говорить по крайней мере про две тенденции, которые по состоянию к обеду имеют место. Первое - это массовая незаконная агитация в день выборов. Политики и партии массово агитировали в "день тишины". Иными словами, "дня тишины" в Украине не было - это была безнаказанная агитация полностью, и сегодня мы видим такое резкое увеличение агитационных материалов", - отметил Кошель.

По его словам, в частности на отдельных УИК Черкасской области сегодня появились новые агитационные материалы, а в г. Николаев новые рекламные материалы агитируют голосовать за одного из кандидатов. В Мелитополе сегодня вечером состоится концерт, в массовой рекламе которого указано, что он проходит при поддержке одного из кандидатов в народные депутаты.

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При этом он добавил, что таких сообщений о нарушениях в КИУ поступает сотни.

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